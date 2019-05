View this post on Instagram

#fbf de una portada inolvidable para @revistasoho hace… unos añitos! Jejejeje Fotografía del siempre maravilloso @hernanpuentes ❤️ Que caption le pondrían ustedes a esta foto? “cuánto más se piensa demorar mi domicilio”? “A qué hora es que llega la ropa de la lavandería”? 🤣🤣🤣🤣 los leo! #Repost @hernanpuentes with @get_repost ・・・ ICONIC COVER📸🔥🔥🔥🖤🖤🔝🌹… MANUELA… MANUELA… MANUELA… EDITORIAL SERIES TBT… #tbt Inolvidables Momentos con la Maravillosa @lamuelagonzalez Art @luciasotelosantos ❤️🔝💥#tbt #flashback #hernanpuentesphotographer #photographer @jrjunior12 @studiopuentes #photography #editorial #actress #gallery #exposed #exposure #throwback #hernanpuentesphotographer #hernanpuentes #nude #naturallightportrait #luznatural #zeisslenses