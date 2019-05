La joven también ha padecido recientemente por culpa de esa sustancia que le aplicaron en la cola, haciéndole creer que era vitamina E, según ella, por lo que la periodista Vicky Dávila le preguntó qué opinaba de un caso similar, el de Jessica, que lleva más de 10 años.

Fue en ese momento que Yina —que en la conversación también contó cuántas cirugías tiene— hizo unas controvertidas declaraciones, pues en parte salió en contra de la presentadora y a favor del cirujano que le practicó el procedimiento, Martín Carrillo, sugiriendo que la famosa ni siquiera debió denunciarlo.

“Para mí, [Jessica] la cagó, porque no debió haber hablado del cirujano sin primero haber hablado con él, personalmente: ‘Venga, vamos a buscar una solución, vamos a arreglar esto. Bueno, de pronto usted la embarró, pero busquémosle una solución’. No era venga y hablo mal de él, me le tiro la vida […] Se puedo haber buscado otro camino, otra solución, donde obviamente no se hubiera afectado él, ni ella, sino tratar de hablar, de dialogar, no crear problema como por todo”, aseveró Calderón en la emisora.

En ese momento, la joven ya había dicho, con mucha seguridad, que conocía “bien el caso” de Cediel —por el que ella ya ha sido operada en varias oportunidades y aún deben hacerle otra intervención—, y lanzó una acusación contra ella.

“Aparte, pienso que ella ya tenía biopolímeros cuando le pusieron esos segundos, sinceramente. Entonces, claro, el man [Carrillo] fue y le puso más… y dos biopolímeros explotaron”, afirmó Yina en el medio.

Pero ahí no paró todo, enseguida la exprotagonista criticó en general a las mujeres que trabajan en televisión.

“Como te digo, esas de la televisión no sé por qué son tan mentirosas. Se hacen la cirugía, se ponen glúteos, se van al gimnasio una semana y resultan siendo ‘fitness’. ¡No sean mentirosas!, ¡eso es hipocresía!, ¡pero así son!”, puntualizó.

Estas frases de Calderón se pueden oír desde el minuto 47:19 de este video de Facebook de la frecuencia radial, con la entrevista en la que además se refirió a sus cirugías, a por qué Amparo Grisales le cae “supermal”, entre otros temas.