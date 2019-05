View this post on Instagram

La cantante y actriz española con nacionalidad mexicana #belinda presentó a través de sus redes sociales a su nuevo amor. Luego de varios meses y muchos rumores, la artista de 29 años publicó varias instantáneas con el cirujano plástico Ben Talei. Junto a las dichas fotgrafías, Belinda colocó el mensaje: “Amor de mi vida @drbentalei”. Algunas de las exparejas de la mexicana son el también actor Christopher Uckermann, el cantante de Camila; Mario Domm, el futbolista Giovani Dos Santos y el mago Criss Angel. A varios minutos de publicar las dichas fotos, Belinda borró las mismas.