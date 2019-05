Swift fue la encargada de abrir la premiación del miércoles primero de mayo, y al inicio de su espectáculo muchos no pudieron evitar compararla con el histórico concierto de ‘Queen Bey’ que se convirtió en un documental de Netflix.

El uso de una banda vestida de rosado recordó la épica entrada de Beyoncé en Coachella y el ‘show’ de dos horas que le siguió.

“Taylor, te dejaré terminar, pero Beyoncé tuvo la mejor línea de batería de todos los tiempos”.

Taylor, imma let you finish, but Beyoncé had the best drum line of all time. #BBMAs pic.twitter.com/qBYznkY90N — Kyleigh Wegener (@KyleighWegener) May 2, 2019

“El ‘show’ de Taylor Swift es la versión blanca mediocre de Beyoncé en Coachella”

Taylor Swift’s performance is the white girl mediocre version of Beyoncé’s Coachella set. Don’t @ me, @ your mom. — Isaac (@zackdrewb) May 2, 2019

“Taylor trató de copiar la actuación de Beyoncé, pero terminó viéndose como un show de secundaria”

Taylor tried to copy Beyonce performance, but ended up looking like a high school pep rally #Mayochella pic.twitter.com/jWsGJtqpEU — Awesomeness (@that_bitch311) May 2, 2019

“La Beyoncé que quiero vs. la Beyoncé que mi mamá dice que tenemos en casa”

the beyoncé i want vs the beyoncé my mom says we have at home pic.twitter.com/InGuKsA306 — 🌊 (@mattwhitlockPM) May 2, 2019

A continuación, un aparte del ‘Homecoming’ de Beyoncé, seguido de la presentación de Taylor Swift en los Premios Billboard: