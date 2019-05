View this post on Instagram

21 hábitos en 21 días… #nuevopost en www.katherineporto.com . Algo súper importante para tener en cuenta: el nuevo hábito debe estar ligado a un valor importante para nosotros, así nos va a costar menos pereza, indecisión y sacrificio realizarlo. Lo que queremos convertir en un hábito, debe conectarnos con algo que realmente nos motive. Solo se pueden crear con aquellos objetivos y valores con los que nos sintamos alineados. No sirve de nada querer hacer ejercicio diariamente si eso no está conectado con algo importante para nosotros, por mucho que nos lo recomiende el médico. Si algo no nos gusta ni nos apasiona, por mucho que lo hagamos muchos días seguidos, lo acabaremos abandonando porque no le encontraremos el sentido. Es importante encontrar sentido a lo que hacemos y hallar una respuesta a ‘¿para qué lo hago?’ y no ‘¿por qué lo hago?”. Porque al final son los hábitos los que nos definen, o no? . . Ya lo leíste? El link está en la bio arriba o www.katherineporto.com