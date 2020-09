El revuelo en redes sociales como Twitter se dio por una captura de pantalla que subió Evans a Instagram, según reporta Entertainment Weekly, en donde aparecía una foto de su pene dentro del carrete de imágenes de su celular.

Aunque el actor no ha comentado nada sobre el error que cometió en Internet, las reacciones no se hicieron esperar, muchas de ellas con el humor que caracteriza a los internautas, con comentarios sobre su dotación o destacando otros atributos de la estrella de ‘Avengers‘:

Luego de que el pantallazo se multiplicara en la red, su hermano Scott Evans fingió desconcierto de forma irónica, mientras que su coleta Mark Ruffalo escribió un mensaje en su defensa, en el que incluyó a Donald Trump, como se puede ver a continuación:

“Chris Evans, amigo, mientras Trump esté en la oficina no hay nada que puedas hacer para avergonzarte. Mira el lado bueno”



.@ChrisEvans Bro, while Trump is in office there is NOTHING you could possibly do to embarrass yourself. See… silver lining.

— Mark Ruffalo (@MarkRuffalo) September 13, 2020