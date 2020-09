Luego del revuelo, que dejó memes y apoyo de uno de sus colegas, Evans apareció en Twitter, pero no para expresar cómo se siente, sino para sacar ventaja de tener los ojos puestos sobre él.

“Ahora que tengo su atención, voten el 3 de noviembre”, escribió en la red social en la noche del lunes 14 de septiembre, refiriéndose a las elecciones presidenciales de Estados Unidos.

Now that I have your attention

🤦🏻‍♂️🤷🏻‍♂️….

VOTE Nov 3rd!!!

— Chris Evans (@ChrisEvans) September 15, 2020