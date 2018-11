View this post on Instagram

Un #tbt con mi hermanito @leofiallo yo era la niñera, la sobre protectora y él no veía la hora de crecer para q yo me pasara de colegio y lo dejara tranquilo jaja , ahí veo a Emiliano y Danna pintados 😂, Danna es la niñera de mi su primito y él es el es chocho con ella …