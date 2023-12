En un emotivo video compartido en sus redes sociales, Fito Páez evoca el 8 de diciembre de 1980, un día que quedó marcado en la historia musical con el asesinato de John Lennon.

Como estudiante en Argentina, Páez recuerda haber postergado sus responsabilidades académicas para procesar la noticia de la pérdida de uno de los cuatro Beatles.

Con solo 17 años, Páez ya tenía grabada la obra de Lennon en su memoria. En el video, el músico argentino reflexiona sobre la influencia de John como uno de los creadores de la juventud y cómo lo veía como un hermano mayor.

La simplicidad y sofisticación de su obra musical eran para el argentino características inigualables.

El asesinato de John Lennon dejó a muchos con preguntas sin respuesta. Fito Páez, en ese momento, sintió el dolor y la incapacidad de enfrentar las complejidades del suceso.

En sus reflexiones, plantea diversas teorías sobre quién podría estar detrás de la tragedia, preguntas que, hasta hoy, continúan siendo objeto de debate.

“Aún debo inglés y contabilidad. Debía rendir esas dos materias el 8 de diciembre de 1980. Acababan de matar a John Lennon. Fui hasta la puerta de la escuela y allí me quedé fumando unos Pall Mall cortos, sin temor a que me descubriera algún celador. Fue una mañana triste. A mis 17 ya me conocía su obra casi de memoria. Lennon posee una muy poca usual particularidad en muy pocos artistas. Su obra es muy sencilla de plasmar en un piano o una guitarra; lo que es inigualable es lo que hizo con los pocos recursos que se mueven en su obra. Era canalla y sofisticado. Siempre quise parecerme a mis hermanos mayores. John era uno de ellos, aunque podría haber sido mi padre”.