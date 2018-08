The Beatles vía Facebook

El misterio es ¿quién compuso la canción ‘In My Life’?

Sobre esto, el matemático Jason Brown se propuso a resolver este problema, que desde su fecha de lanzamiento, en 1965, se desconoce el autor de este clásico del exitoso álbum Rubber Soul.

De acuerdo con Gizmodo, Los Beatles no acostumbraban a firmar sus canciones de manera muy específica o detallada. Muchos expertos en música y entusiastas de la banda aseguraban que la autoría de un tema solía recaer en el Beatle que la interpretara, pero no siempre fue así, ‘In My Life’ es un claro ejemplo.

Hasta 1980 se asumía que John Lennon era el autor de la letra y la música de la ‘In My Life’, pero durante una entrevista para la revista Playboy negó que eso fuera cierto; y aseguró que la canción pertenecía a Paul McCartney.

Años después, el propio McCartney aseguró que el era el autor de la música y que Lennon había escrito la letra. Pero, las matemáticas hacen sospechar que ambos músicos mienten.

Para constatarlo, Jason Brow analizó la canción haciendo un análisis estadístico de conjuntos a los giros musicales de cada Beatle. Cada miembro de la banda tenía sus propios trucos a la hora de componer y de hilar unas partes de la canción con otras. Esos trucos permiten identificar quién es el autor de cada tema con alta precisión.

En el caso de ‘In My Life’, la estadística arrojó que un 0,18% de la canción era de Paul McCartney, por lo que con toda seguridad la canción es totalmente de Lennon. De esta manera, las declaraciones del bajista de los Beatles no fueron del todo ciertas, siendo John Lennon el autor de la música y la letra del reconocido tema.