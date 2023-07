La Alcaldía de Medellín, después de los reclamos por las demoras, publicó el listado completo de la programación de la tradicional Feria de Flores. Desde este 19 de julio y hasta el 7 de agosto habrá eventos de ciudad relacionados con la tradicional celebración, muchos de ellos son abiertos al público.

“El orgullo nos impulsa a traer lo mejor para nuestra Feria y a trabajar sin descanso para que sea la gente de los barrios, comunas y corregimientos quienes, finalmente, disfruten de cada uno de los espacios que tendremos”, destacó el alcalde de Medellín, Daniel Quintero.

Sin algunos conciertos como ‘Pa’ Medallo’ y con la cancelación del Desfile de Chivas y Flores, el evento de los medellinenses se realizará entre el 28 de julio y el 7 de agosto.

Conciertos gratuitos

28 de julio

Balcón de las Flores, festival de música popular (12:00 m a 9:00 p.m.)

Estarán en la tarima del cerro Nutibara el Trío América, Son Cultura, Los Ingenios, Los Tigrillos del Sur, Los Pinos de Colombia, Martica La Nueva Voz, Antología Lírica, Mi Superación Vallenata, Banda Paisa, Activación Tacita de Plata.

Semifinal Festival Nacional de la Trova (5:00 p.m.)

Además de disfrutar de la competencia de los trovadores, en el Teatro al aire libe Carlos Vieco también habrá presentaciones de Hojarasca Tradición Danzaria, Cuarteto de Saxofones, Tahonnas en Clave, Puppy y Chang (batalla de freestyle) y Orquesta Bananas.

Concierto inaugural (6:00 p.m.)

En la tradicional tarima de la carrera 70 se presentarán Luis Alberto Posada, Arelys Henao, Nelson Velásquez, Luis Alfonso, Andy Rivera, Reykon, Agudelo 888 y Daniel Merak.

28 de Julio

Parque principal del corregimiento de San Antonio de Prado (2:00 p. m. a 12:00 p. m.)

Presentaciones artísticas de Charlie Aponte, Los Calderos Parranderos, Guaskila vs Jaime Andrés (Trova), Falcon, Orquesta Son Imperial, Daniel Gómez y su Banda, Pareja de Tango Salón Pro-am, Andrés David, Mateo de Dios, La Bocana.

Semifinal del Festival Nacional de la Trova (5:00 p.m. a 1:00 a.m.)

Presentaciones artísticas en el teatro Carlos Vieco de John Jairo Pérez: Los Pájaros Locos, Orquesta Tropinova, Los Gaiteros de San Jacinto y la Orquesta Los Auténticos Hispanos.

Julio 29

Escenario La 70 Norte (4:00 p. m a 1:00 a. m.)

Presentaciones artísticas de Alex Manga, Luis Miguel Fuentes, La Porrueda: Un Baile entre Amigos, Corporación Dancística Matices, La Fragua, Alex Flórez, Wilmer Saldarriaga – Tributo a Hebert Vargas, Diego Cediel, Los Méndez del Vallenato.

Fiesta de cuadra vol 2. (4:00 p.m. a 4:00 a.m.)

En el Parque Norte habrá presentaciones de Rikarena, El Combo de Las Estrellas, Afrosound, Latin Brothers y los trovadores Mateo “Dinamita” y Leonardo Cuervo”.

Julio 30

Escenario La 70 Norte (4:00 p. m a 1:00 a. m.)

Noche popular con presentaciones artísticas de Jhon Álex Castaño, Francisco Gómez, Tomy Kast, Cristian Vélez, Banda Imperio Regional, Hanna Rivas, Mano a Mano Sangre Joven de la Música Popular, Las Jefas del Despecho

Julio 31

Escenario La 70 Norte (4:00 p. m a 1:00 a. m.)

Noche con los artistas de Yo Me LLamo. Yo Me Llamo Carlos Gardel, Esta Noche de Luna, Pareja de Tango Salón Profesional y Pareja de Milonga Profesional, Guateque Orquesta, Yo Me Llamo Helenita Vargas, Yo Me Llamo Miguel Bosé, Yo Me Llamo Camilo Sesto, Yo Me Llamo Jessi Uribe, Yo Me Llamo Pedro Infante.

Agosto 1

Escenario La 70 Norte (2:00 p. m a 1:00 a. m.)

Noche para celebrar la multiculturalidad con artistas como Wilson Manyoma, Ensamble Indígena, Ensamble Afropacífico, Felisa Tambor, Yembemá, Semblanzas del Río Guapi, Zatélithe, Anddy Caicedo, Esteban Copete.

Agosto 2

Escenario La 70 Norte (4:00 p. m a 1:00 a. m.)

Noche en la que se rinde homenaje al impacto del Festival Altavoz en la cultura musical de la ciudad con artistas como Aterciopelados, Perros de Reserva, Grito, Witchtrap, I.R.A., Medellín Reggae, La Etnnia, Bajo Tierra, El Avispero (Delfina, Lalo Cortés, Briela Ojeda, La Muchacha y Liana).

Agosto 3

Escenario La 70 Norte (4:00 p. m a 1:00 a. m.)

Noche colombiana con presentaciones artísticas de Jorge Celedón, Encuentro Infantil y Juvenil de Danza Folclórica Ciudad de Medellín, Sinú Orquesta, Los Hermanos Aicardi, Fruko y sus Tesos, Big Band Música Colombiana, Grupo Galé, Cimarrón (Los Llanos).

Agosto 4

Escenario La 70 Norte (4:00 p. m a 1:00 a. m.)

Noche fusión con presentaciones artísticas de El Combo de las Estrellas, Los Gigantes del Vallenato, Kevin Flórez, El Balcón de los Artistas (Diluvio), Edwin: El Calvito Reyes, Orquesta de la Policía, De Mar y Río (Valle del Cauca) y Homie.

Agosto 5

Escenario La 70 Norte (4:00 p. m a 1:00 a. m.)

Noche parrandera y tropical con presentaciones artísticas de El Tropicombo, Nelson y Sus Estrellas, El Combo Que Nota, Swing Bacoso, Ballet Folklórico de Antioquia (Etnias Skená), Liam, Yostimar Prada, Ventú Band, Alegría Parrandera.