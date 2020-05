Pronto finalizará la espera para los seguidores de la saga de vampiros que fue llevada al cine con los actores Robert Pattinson y Kristen Stewart, y que les dio reconocimiento a nivel mundial.

El libro saldrá a la venta el próximo 4 de agosto, según detalló Stephenie Meyer en un video que publicó ‘Good Morning America’ en su cuenta de Twitter.

“Es un momento muy loco ahora y no estaba segura de si era el tiempo ideal para sacar este libro, pero muchos de ustedes han esperado mucho. No parecía justo hacerlos esperar más. Lo siento por el mal momento. Espero que este libro pueda ser una buena distracción del mundo real”, se escucha decir a la escritora.

Stephenie Meyer on new book 'Midnight Sun' which comes out August 4: “Hopefully this book can be a fun distraction from the real world. I'm so excited to finally be able to share it with you." https://t.co/rJFjktp50S pic.twitter.com/hdp1xgsiKX

— Good Morning America (@GMA) May 4, 2020