Varias fueron las estrategias que usaron los jurados para convencer al pequeño. Una de ellas fue la de Fanny Lu, quien le entregó un anillo de dulce y le dijo:

“Tú sabes que uno se compromete cuando se enamora. Yo me comprometo ante ti y ante Colombia a serte leal, fiel, incondicional, amarte y respetarte en el Team”, le propuso.

Pese al tentador pronunciamiento, Luis Ángel escogió el equipo de Sebastián Yatra dejando vestida y alborotada a la jurado. Aunque se llevó puesto el anillo.

Ante lo ocurrido, Andrés Cepeda comentó:

“Hubo un segundo en el que vi que se iba a ir contigo, pero se asustó con el anillo. Se puso a pensar: ‘Pero Fanny Lu ya tiene dos hijos y a mí me toca trabajar para mantenerlos’”, dijo Cepeda entre risas, y la cantante le respondió: “Se me olvidó decirle: ‘Te comprometo pero no me tienes que mantener’. Lo espanté”.

