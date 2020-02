La reconocida empresaria dejó ver su asombro por la presentación de Shakira a través de su Twitter, en donde escribió: “Dios mío, Shakira!!! Ella luce muy hermosa”.

Por su parte, Lady Gaga, artista que amenizó el medio tiempo del Super Bowl de 2017, reconoció la sensualidad que desbordaron la colombiana y Jennifer López, de origen puertorriqueño, y elogió el talento de sus colegas.

A la opinión de la intérprete de ‘Poker face’ se sumó la de famosas como Pink, Kim Fields, Khloé Kardashian y Leona Lewis además de la de millones de internautas que quedaron impactados con el sabor latino que se tomó el evento deportivo más importante de Estados Unidos.

Cabe resaltar que el espectáculo que captaron las cámaras fue exactamente lo que ambas artistas habían prometido, una celebración de la cultura latina y un mensaje de unidad y de esperanza a la infancia.

. @JLo and @shakira and all the special guests were so incredible!!! What a fun halftime show I danced and smiled the whole time. Such powerful sexy women!!!! On camera and off!!!!! Love you beautiful sexy talented women 💕💋 #SuperBowlHalftimeShow #SuperBowl

— Lady Gaga (@ladygaga) February 3, 2020