La exreina contó a ese programa que hace unos 15 días se acostó a dormir y que en ese momento estaba bien, pero que a eso de la medianoche empezó a tener escalofríos, una fiebre muy alta, además de un “dolorsito” en el lado derecho del abdomen.

Ella pensó que se trataba de una virosis o que tenía el colon irritado, pero como la fiebre continuó y el dolor se intensificó, decidió ir a urgencias.

“Resultó que tenía una infección urinaria. Me pareció raro porque no me ardía al orinar, no olía raro, no tenía ningún síntoma que me dijera a mí que era eso”, expresó Daza Manchola en ‘La Red’.

Los médicos que la atendieron le dieron salida de la clínica y la despacharon para la casa, a pesar de que no se sentía bien en ese momento que salió de urgencias.

Se tomó los antibióticos, pero no mejoraba y la fiebre en vez de irse, le aumentó, por lo que decidió volver a urgencias. Los nuevos exámenes detectaron que tenía pielonefritis, que según las palabras de la misma Catherine en el magacín de Caracol TV, “es una bacteria que se aloja en los riñones. Es muy delicado, de mucho cuidado”.

Por ello, los doctores le dijeron que tenía que quedarse hospitalizada por 10 días para hacer un tratamiento que le quitara todos los síntomas que sufría. Sin embargo, estando internada se complicó porque le dio una virosis que le afectó la garganta y ya no sabía si la fiebre era de una cosa o de la otra.

Afortunadamente para la exseñorita Colombia 2003 ya está bien y en su casa, pero debe seguir tomando antibióticos, tiene una dieta estricta de hemoglobina baja. Debe comer alimentos con vitamina C y hierro; y otros diuréticos para cuidar el riñón, finalizó Daza Manchola en ‘La Red’.