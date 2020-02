View this post on Instagram

Habla de mi vida cuando la tuya sea un ejemplo, y cuando creas que tú vida sea un ejemplo te darás cuenta que no tendrás deseos de hablar de la mía. 😉🤫No se preocupen tanto por mi que les va a dar un infarto, yo soy responsable de mis actos y al único que tengo que rendirle cuentas es a Dios no al mundo. #vivantranquilos