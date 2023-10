Israel está viviendo un momento complicado debido a la guerra que comenzó hace unas horas entre los israelíes y los Hamás, una confrontación que ya dejó a muchas personas sin vida, afectaciones importantes en varias estructuras y muchos problemas más.

De hecho, muchas personas han tenido que esconderse en búnkers, como el caso de la participante de ‘Masterchef, celebrity’, Daniela Tapia, y otras han tenido que salir huyendo rápido del país, como el caso de la exreina del Carnaval de Barranquilla, Stephanie Mendoza.

La modelo colombiana se encontraba desde hace unos días en el país asiático, disfrutando de las playas y los lugares más turísticos de Tel Aviv, pero de repente comenzó la violencia y le tocó salir corriendo de ese territorio.

En un video publicado en sus redes sociales, Mendoza explicó que afortunadamente se encuentra bien y que pudo salir rápido de ese país, corriéndole a los peligrosos ataques.

“Acabamos de aterrizar en Londres, gracias a Dios y gracias a los que estaban pendientes. Me llegaron todos los mensajes. La verdad es que fue un susto y una situación horrible. Y no hago sino rezar por toda la gente que está allá todavía”, dijo Mendoza.

Y agregó: “Me sentía hasta enferma cuando me estaba yendo, porque yo entiendo el privilegio de poder salir de una situación así, pero tanta gente que no tiene esa oportunidad, que no tiene ese privilegio, ahora esa es su vida y tienen que vivir de esa manera”.

Sobre cómo vivió los momentos cuando comenzaron los ataques, Stephanie dijo: “De la nada había sirenas por toda la ciudad y uno escuchaba explosiones por todas partes. Obviamente, cuando nos metieron en el refugio, yo estaba tranquila, pero cuando nos metieron en el refugio yo empecé a paniquear”.

“Un familiar fue a recogernos y, además, le agradezco demasiado, porque salió y obviamente era un riesgo manejar especialmente en el área donde estábamos, que era un área muy turística y que era más fácil atacar esa área, que donde ellos estaban”, explicó la modelo.

Finalmente, concluyó que fue muy afortunada por poder salir rápidamente de la situación: “Gracias a Dios estamos aquí, porque cerraron el aeropuerto después que nos fuimos y ya no están saliendo vuelos, ni nada. O sea, nos pudimos haber quedado allá. Entiendo y estoy agradecida del privilegio que tengo de poder haber salido de allá, pero no hago sino pensar en la gente que está todavía allá”.

