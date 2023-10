Aunque la atención de los televidentes de ‘MasterChef celebrity colombia’ está puesta en lo que será la gran final, a emitirse el domingo 8 de octubre de 2023 con Canal RCN, se ha desviado la atención de muchos, por lo que pasa con Daniela Tapia. Y es que, una de las famosas que llegó a la fase final del concurso de cocina, vive una difícil situación en Israel.

Como el programa fue grabado hace algunos meses, la actriz de origen cubano ha estado de viaje por diferentes lugares y había contado que estaba en Israel y pensaba viajar justamente el sábado 7 de octubre de 2023. Pero los planes cambiaron y desde un refugio se reportó, para hacer un llamado a todos sus seguidores, conocidos y familiares.

Daniela Tapia quedó atrapada en un búnker en Israel y se reportó

Un día antes de iniciar los ataques de Israel a Palestina y la respuesta de estos últimos, Daniela Tapia contaba por medio de sus historias de Instagram que estaba en Israel, se mostraba en una reunión con personas de ese país y pasando un buen rato:

“Bueno, aquí estoy. Despidiéndome de Israel, cambié mi tiquete tres veces porque no me quería ir, no me quiero ir. Pero hay cosas que debo hacer, cosas maravillosas me esperan…”, dijo la famosa.

Pero horas después, la misma Daniela subió a su cuenta de Instagram una serie de historias en las que empezaba reportando con texto lo que estaba viviendo, dando un parte de tranquilidad: “Estoy bien… Estoy bien (estoy en el búnker de la casa)”.

Un rato después, visiblemente afectada y con mucha tensión, Daniela dio más detalles de la situación en la mañana del sábado 7 de octubre:

“Hola a todos… Duro, duro, en mi vida había escuchado bombas. Salir a una terraza y escuchar el sonido de las bombas, como caen, muy duro. Estoy en una casa, con una familia, con unos niños y hay un búnker que nos protege… solo le pido a Dios, salir y estar con mi familia”

Pero como empezó a recibir muchos comentarios y preguntas, Tapia subió otro video en el que dijo: “Por favor, entren en internet, yo no quiero ponerme a hablar, estoy en un momento de mi vida… En ‘shock’, no sé qué puedo decir”. Y según su relato, se despertó a las 8:00 a. m. con los sonidos de bombas y explosiones, relatando así el complicado episodio: “Ustedes no saben lo que es despertarse y sentir el ‘pum, pum’ (sonidos de explosiones)… No les puedo explicar qué es”.

Y en su última comunicación, hasta antes del mediodía colombiano del día de la avanzada israelí, Daniela Tapia dejó un mensaje, que salió de su corazón y con gran angustia por este tema:

“Solo le pido a Dios poder tomar mi vuelo, infórmense en internet. El estado de Israel entró en guerra hoy, alerta roja, todo el mundo está tratando salir del país. Están en guerra, empieza hoy y yo estoy aquí. No sé qué más decir”, dijo la actriz.

Muchos esperan que haya un reporte más detallado, pero sobre todo, que Daniela Tapia pueda salir de este lugar y conocer su testimonio con más calma, más allá de si gana o no la final de ‘Masterchef celebrity colombia’.

