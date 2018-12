La mujer aseguró que al principio Urquijo era una persona espiritual, llena de vida, pero empezó a tener cambios en su comportamiento.

“Yo digo que es un paquete chileno, porque a mi me estaban vendiendo otra cosa. Yo lo que realmente viví con Mauro fue una pesadilla”, afirmó Martha al programa.

Después de que el actor pasó por varias complicaciones médicas como problemas cardíacos y neurológicos, Martha lo cuidó y estuvo pendiente de su recuperación.

Sin embargo, Mauro empezó a comportarse violento con ella, al punto de tirarle un teléfono en la cara.

“Yo tuve que aguantármelo un mes, en el cual le daban ataques. Tuve que aguantar su agresividad. Un día me mandó su teléfono en la cara, menos mal yo pude reaccionar a tiempo”, indicó Martha.

Aseguró al programa que en medio de su recuperación, Urquijo salía con otras mujeres.

“Un día me llama un amigo y me pide que le diga a mi esposo que por favor no moleste más a su novia porque se iban a casar en 20 días”, confesó Martha.

Por último, Martha indicó que lo único que quiere es advertir a otras mujeres para que no caigan en los engaños de Mauro.

“Es importante que las mujeres nos valoremos. Es un llamado porque el tipo es un vividor, él la tiene súper clara. Yo no quiero que esto vuelva a suceder, no quiero más víctimas”, puntualizó Martha en la entrevista.