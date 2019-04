“Estaba muy consciente de todo. Él se pone mal es cuando le da la aneurisma. O sea, debido al dolor de cabeza le aumentó y le aumentó, cuando fue que se complicó”, añadió González en la emisora.

Ante esa declaración, el periodista Néstor Morales le preguntó por el “pronóstico médico” del intérprete y, además, si los doctores le han dicho si Pastor “sale de esta”.

“No me dicen ni que sí ni que no. Me dicen que el estado es crítico, delicado. Estamos a la espera de la evolución de él”, contestó la expareja del famoso.