La famosa sostuvo una conversación con el programa ‘La Red’; allí contó que, pese a las decepciones, siempre le ha apostado a las relaciones y a cada una llega pensando en que será la definitiva: “Persistía e insistía”.

Expareja de Aura Cristina Geithner le quiso quitar todo su dinero

“En esta última relación, lo que yo consideraba que iba a ser un gran compañero de vida, no lo fue. No hubo promesas cumplidas. […] Cuando ves que la otra persona está totalmente quedada… dependiendo de ti, eso ya no comienza a funcionar“, explicó la actriz, que hizo baile en ropa chiquitica.

A propósito de su fallida relación, de la que se desconoce quién es el protagonista, Aura Cristina comentó que a las personas “no se les conoce en el matrimonio”, pues en las separaciones es cuando surge su verdadera personalidad.

La desilusión de la también actriz fue mayor cuando se dio cuenta de que su ex intentó quedarse con lo que no le pertenecía:

“Una persona tratando de quitarte todo lo que has construido, todo lo que has trabajado, eso es deplorable”.

Aquí, el segmento de la entrevista en que Aura Cristina habla de su vida amorosa:

¿Ex de Aura Cristina Geithner la logró llevar a la quiebra?

Ante el panorama que expuso la famosa, el periodista del informativo le preguntó si alcanzó a perder su dinero, y ella comentó que el hombre no logró su cometido, pues ella siempre ha tratado de estar bien asesorada.

“Yo peleo por mis cosas. Peleo por mi trabajo y por mis cosas”, añadió la cantante, que es una de las colombianas que más factura en Onlyfans.

A propósito de su capital, es importante mencionar que la famosa ha hecho que este crezca mediante su trabajo en la plataforma para adultos, pues en una entrevista con Pulzo, aseguró que “es muy rentable, pero muy”.