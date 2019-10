Ya luego se refirió, en el mismo medio, a todas las falsas informaciones que han surgido tras ese runrún de que ella y Jessi dejaron a sus parejas (Iván Calderón y Sandra Barrios, respectivamente) porque se involucraron sentimentalmente.

“Han inventado de todo, que la [ex]esposa [de Jessi] me mechoneó, a los días me sacaron un video porno y hace poco me volvireron a mandar otro diferente. Hacen fotos y montajes conmigo”, aseguró la artista en la publicación.

Y sobre el episodio de la falsa agresión física también añadió: “Dijeron que ella me había mechoneado en un camerino, después de un concierto, y nunca, cuando en mi vida nos han presentado. Han inventado cuanta cosa, ¿te imaginas donde eso hubiera sido verdad?”.

Por su parte, del video porno cabe mencionar que ella ya había dado una explicación en mayo, en su cuenta de Instagram. “Obviamente no soy yo, es un montaje. Los que me conocen y observan bien las fotos saben que puede ser una niña que tal vez tiene rasgos parecidos a los míos, pero esa no soy yo”, indicó, en ese momento.

Sobre todas estas situaciones, ella no es la única que ha hablado, entre finales de septiembre y principios de este mes también se conoció una versión de Jessi.

El cantante, igualmente habló con Vea (el único medio con el que los dos artistas han tratado largo y tendido la situación), y hasta reveló cuánto han afectado todos estos chismes a su ex, a la que en la entrevista él siguió llamando su esposa. “Mi esposa no tiene paz”, fue una de las frases del cantante en la revista, sobre el rumor de su supuesta infidelidad con Paola.

Asimismo, el intérprete de música popular se refirió a cómo es su relación con Sandra luego del divorcio y lo que haría con ciertos “amiguitos” molestos de ella, si llegaran a volver.

Cabe señalar que todas las mencionadas declaraciones de Paola, más otras que dio sobre su colega y de su ex Iván Calderón, fueron publicadas en la reciente edición impresa de Vea, de la que ella es portada.