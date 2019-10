green

“Ya no están juntos desde [hace] aproximadamente un mes”, aseguró el medio, citando como fuente de esa información a personas cercanas a Maluma y a Natalia.

La otra parte de la especulación la aseveró Fábia Oliviera —que en su perfil de Instagram, donde tiene alrededor de 120 mil seguidores, se denomina columnista de celebridades— en el portal brasileño O día.

“Neymar está en una nueva relación. La elegida se llama Natalia Barulich. La chica es la modelo que una vez se ganó el corazón de Maluma. Pero el cantante ya pasó en la vida de Natalia”, fue lo que aseguró Oliviera.

No obstante, cabe mencionar que se desconoce cuándo exactamente Oliviera abrió al público estas afirmaciones —que dijo le confirmaron, pese a que no reveló su fuente—, pues extrañamente en el artículo aparece como fecha de publicación el 11/11/2019 (ese día no ha llegado), y de actualización 10/11/2019.

Aunque el tema ha cogido mucho vuelo hasta esta semana, desde hace días ya se especulaba lo del supuesto idilio del futbolista del París Saint-Germain y la modelo, todo por cuenta de una foto de ellos juntos que aparentemente no tenía detalles comprometedores.

Lo curioso de todo es que ninguno de los involucrados se ha referido al respecto, y sí parecía haber detalles que demostrarían que el noviazgo entre Maluma y Natalia no había terminado, pero ahora con lo dicho por People quedan dudas.

La pista más contundente aparentemente era que la mamá del cantante, en una entrevista reciente (publicada esta semana) con ‘Suelta la sopa’, habló sobre la relación de su hijo con Natalia, como si no hubiera ruptura, y hasta dijo si le gustaba ella para él y si los veía casados pronto.

También había otras pistas más simples que ponían a dudar que Maluma le hubiera terminado a Natalia, y menos por ‘cachos’. Entre ellas que él y su mamá todavía siguen a la modelo en Instagram (¿si ella le hubiera sido infiel quizás el artista no haría esto?), y le dan ‘likes’ en sus fotografías.

Respecto a los comentarios, él sí lleva varios días sin dejarle un mensaje, pero en el último le demostró que, por lo menos físicamente, lo seguía teniendo loquito.

Queda esperar a que aparezca una imagen que compruebe estos rumores o que los involucrados los confirmen o desmientan.