Hassam y Tatiana Orozco eran considerados una de las parejas más estables de la farándula nacional, teniendo en cuenta que duraron 18 años juntos y tenían dos hijas.

El hogar se destruyó cuando los rumores de infidelidad salieron a flote y no solo eso, sino relatos de maltrato intrafamiliar. Los dos famosos terminaron en muy malos términos, se alejaron y no volvieron a hablar, exclusivamente para las cosas de sus hijas.

Hoy en día mantienen una relación cordial y cada uno reconstruyó su vida por aparte. Tatiana Orozco se fue a vivir a Estados Unidos, en donde conoció a un hombre llamado Chris Klapp, de quien se muestra muy enamorada.

A través de las redes sociales, Orozco subió un video con el siguiente mensaje:

“Yo te digo sí. Te digo gracias por cada vez que tu mirada me sonríe, por cada vez que oras por mí, cada día de amor, cada palabra que trae paz, cada esfuerzo que da fruto, cada aventura en compañía. Te digo gracias por llegar a mi vida, por quedarte, y elegir permanecer en mi vida. Me hablaste del libro de Rut y su historia con Booz entonces cuando comencé a leerlo de nuevo y leí cada palabra y cada confirmación del Señor. Cuando ella le preguntó: ‘¿Por qué he hallado tal favor a tus ojos que te fijas en mí siendo extranjera?’ Rut 2:10 NVI y yo te había preguntado casi lo mismo días antes. Solo pude llorar; ¡sabía que eras tú!”.

“Solo puedo decir si a un hombre que en la primera cita dijo que deberíamos hablar de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Me encanta que nuestro primer deseo y anhelo sea seguir los pasos de Jesús y servirle juntos. ¡Me siento honrada de ser la prometida y estar al lado de un hombre de Dios! Gracias Jesús. Tú eres mi Booz, y yo soy tu Rut”, terminó por decir.

