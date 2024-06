‘Hassam’ preocupó a sus seguidores hace algunas semanas porque tuvo que cancelar un ‘show’ en Cúcuta porque tuvo que ser internado en el hospital de emergencia.

(Vea también: Revelan por qué Hassam está hospitalizado; enfermedad estaría vinculada a cáncer que sufrió)

Luego de varios días, el comediante salió en redes sociales diciendo que ya estaba fuera de peligro y estaba reprogramando los espectáculos que quedaron pendientes.

Durante su entrevista en ‘Bravíssimo’, ‘Hassam’ comentó qué fue lo que le pasó y lo que lo llevó a estar internado:

“Me hicieron ecografía, varios exámenes y determinaron que tenía barro biliar y tuve que irme de urgencias. Estuve a muy poco de llegar a una pancreatitis y ahí ya sí es un tema delicado“, dijo el comediante.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Bravíssimo (@bravissimocity)

Al principio pensó que se trataba de una gastritis, así que no se lo tomó tan en serio, pero al pasar de las horas y siendo las 11 de la noche, decidió irse para el hospital. Al cuarto día fue que le dieron un diagnóstico más certero.

(Vea también: Hassam se fue a vivir cerca de Lina Tejeiro; creció en el 20 de Julio, sur de Bogotá)

Además, reveló que tenía mucho miedo de lo que pudiera ser, pues las opciones no eran buenas. Al final tuvieron que operarlo y hoy en día ya se siente tranquilo y feliz con Dios porque le ha permitido seguir trabajando.

Le contó a sus fanáticos que había corrido tres ‘shows’ porque estaba en el hospital, pero ahora se siente perfecto para hacer lo que más le gusta que es comedia.

A pesar de todos los problemas de salud que ha tenido ‘Hassam’, dice que se siente sano gracias a la vida saludable, pues no toma y no fuma, por lo que no aparenta tener los casi 50 años que tiene.

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.