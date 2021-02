green

La actriz que compartió casi tres años de su vida con el artista hizo una publicación en su cuenta de Instagram en la que asegura que Marilyn Manson abusó de ella “durante años”.

En su mensaje, Evan Rachel Wood señaló que él “abusó horriblemente” y la “acosó” desde que era una adolescente. “Me lavaron el cerebro y me manipularon para que me sometiera”, expresó en su denuncia.

“He terminado de vivir con miedo a represalias, calumnias o chantajes“, añadió mientras que instó a que las “víctimas no guarden más silencio”.

Este es el mensaje que compartió en sus redes sociales:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Evan Rachel Wood (@evanrachelwood)

Evan Rachel Wood fue pareja de Marilyn Manson entre el 2007 y el 2011. En ese momento, ella tenía 20 años y él 38. Su relación duró tres años, aunque en ese momento se conoció que no fueron seguidos sino que se dieron un tiempo para enfocarse en sus carreras y luego continuaron.

En el tiempo que compartieron juntos grabaron el video de la canción “Heart-Shaped Glasses (When The Heart Guides The Hand)”, que generó mucha discusión las escenas en las que se ven bañados de sangre mientras tienen relaciones sexuales.

Otras acusaciones a Marilyn Manson

Luego de que la actriz publicó esta denuncia, otra persona identificada como Ashley Walters, por su nombre en Instagram publicó que ella también tuvo contacto con él en 2010 para trabajar, pues ella ejerce como fotógrafa.

La denunciante se volvió su asistente, lo que tuvo como desenlace un trato mucho más cercano. Bajo esta condición, ella empezó a ver actos extraños en la casa de Marilyn Manson: técnicas de sumisión, control de la mente y técnicas de tortura mental que provocaban náuseas y desorientación, fueron algunos.

Dentro de su extenso relato, esta mujer asegura que el cantante llegó a tenerla encerrada varios días sin poderse comunicar con sus familiares o amigos. Finalmente, su relación terminó, pero él seguía causándole problemas sicológicos.

Así compartió su relato esta joven, que se ha hecho menos viral, pero es mucho más crudo: