La estatua en honor al cantante reguetonero paisa J Balvin desató una polémica ya que el escultor y empresario Juan Carlos Valencia insistió que la iniciativa y el diseño inicial de la escultura eran su idea.

Valencia compartió un video con diferentes medios de comunicación en el que muestra un primer bosquejo de la pieza artística a tamaño escala, el cual presuntamente no fue aprobado por J Balvin; luego recorre un jardín y muestra un segundo ejemplar, el que se pondría en la Ruta del Talento en la capital antioqueña.

En el video, Valencia comenta que ya ha trabajado con Fitzgerald, pero que no fue una buena experiencia ya que él no era una persona fácil. También le aconsejó al cantante que mirara bien el contrato porque allí se especifica que el escultor denunciado no puede hacer nada con el proyecto.

La respuesta de Fitzgerald

Tras la denuncia, John Fitzgerald, reconocido por ser un activista por la paz y coserse la boca como un símbolo de lucha en contra a la ola de violencia que se vivió en el mandato de Iván Duque, publicó un video en el que aseguraba que todo lo que decía Valencia era falso ya que él cuenta con los permisos oficiales, como licencia de intervención y ocupación del espacio público, de la Alcaldía de Medellín.

Frente a la denuncia, Fitzgerald aseguró que se está dudando de él como artista sin pruebas y que tiene toda la disposición para aclarar la situación, “sigo abierto a que en los estrados se pueda arreglar esto”.

