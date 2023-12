La carrera musical de J Balvin no ha estado marcado por escándalos, como sí otros artistas suelen buscar pretextos para alcanzar la fama a través de las pelas o controversias con otros colegas.

Sin embargo, hay un suceso en su vida que muchos de sus fanáticos siempre recuerdan por el calibre de las palabras que Residente, cantante y compositor puertorriqueño, le dedicó en una de sus clásicas tiraderas.

(Vea también: J Balvin anunció gira para 2024 por 20 ciudades de Europa; en abril comenzará el recorrido)

Aquella razón que motivó al exintegrante de Calle 13, estuvo marcada por ciertas declaraciones que dio el cantante colombiano semanas previas a la entrega de los premios Grammy Latino 2021, cuando incitó a los artistas a no asistir a ese importante evento.

“Tienes un chamaco [joven o muchacho], que tú sabes que no hace arte, que sabes que no escribe, que sabes que no es creativo, que sabes que todo es pagando y yo lo tengo claro”, respondió en su momento Residente.

J Balvin opina que es un circo compararse con otro artista

A esas palabras y al video que sacó el boricua, J Balvin nunca dijo nada en su momento, pero hoy, cerca de dos años de aquel episodio, el artista paisa decidió dar detalles del por qué no encaró a Residente, así hubiese sido con una canción.

“Con esto de las tiraderas y toda esta vuelta, que no es lo mío, no contesté porque no vale la pena responder a eso. Tengo que dar ejemplo y primero están mis valores y la ética por encima del negocio”, dijo.

Así mismo, manifestó que su intención nunca ha sido la de compararse con otros artistas: “Yo no estoy para entrar en circos y vainas de esas que no son de mi vida”.

Por último, les dio las gracias a las personas que lo apoyaron y se echó bombos por lo que le ha aportado a la música urbana: “Así que gracias a los que estuvieron ahí y no hay necesidad de compararme con ningún artista. Cada uno hace un mundo y J Balvin es J Balvin. Yo sé lo que he hecho y haré por el movimiento en Colombia. Eso no me lo quita nada ni nadie. Sé lo que he hecho por el cambio de la globalización de la música nuestra. Y nadie me quita lo bailao”, concluyó.

Acá, las declaraciones del cantante colombiano:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Famosos de la A a la Z (@famososhastalaz)

