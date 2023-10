“Esa narrativa ya tiene que cambiar, solo ha estado en tres canciones, ¿listo? Ya cansa esa historia que no es así. Anda busca y me avisas ¿listo?”, le contestó J Balvin a un seguidor, que le comentó: “Definitivamente, desde que Feid dejó de ser quien le escribe las canciones, dejó de ser lo mismo sus canciones”.

(Lea también: Cuánto cuestan nuevas Jordan de J Balvin: con ese dinero se podría pagar un arriendo)

El comentario se produjo a partir de un video en el que J Balvin, quien habría ido a cumpleaños del jefe de peligroso grupo criminal: informe lo salpica, mostró en su cuenta de Instagram, con el que adelantó un poco de lo que será su nueva música. La publicación, que se grabó con la canción pre grabada de fondo, muestra al colombiano cantando sobre la letra: “Que ese fuego se puede convertir en una noche déjate y déjame, que me quieres bellaquear, mami, aquí estoy, aquí estoy, no me tienes que buscar, estoy presencial, me tienes ansioso, loco por darte, loco por darte, loco por darte”.

View this post on Instagram A post shared by J Balvin (@jbalvin)

Las personas que siguen al artista se emocionaron no solo por el adelanto, sino por la duda ante quien acompañará el anuncio oficial. Cabe recordar que Balvin, quien fue atacado por Bad Bunny en su nuevo álbum, cuenta con colaboraciones con artistas como Bebe Rexha, David Guetta, Skrillex, María Becerra, Rosalía, Sean Paul.

Como lo aclaró J Balvin, Feid solo ha participado en algunas de sus canciones como compositor. Ese es el caso de ‘Ginza’ y Sigo extrañándote, que hace parte del álbum Energía. Este sencillo se posicionó en el puesto nueve en la lista ‘Hot Latin Songs’ y fue la cuarta de la lista ‘Latin Airplay’ en 2017.

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.