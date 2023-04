El 5 de abril de 2019 se confirmó la muerte de Pastor López, nacido en Venezuela pero que muchos lo sintieron y entendieron como colombiano, por sus canciones y presencias en fiesta de nuestro país. Pues ahora, pasados cuatro años de su fallecimiento, habló Marta Ovalle, su esposa y la mujer que lo acompañó hasta el final de sus días.

A pesar de hacer muchas revelaciones de lo que fue la complicada vida en pareja con ‘El Indio’, como era conocido el nacido en Barquisimeto el 15 de junio de 1944, ella mantiene sus sentimientos. Las declaraciones se conocieron en el programa ‘Lo sé todo’ del Canal 1, mostrando lo que tiene en el corazón la viuda.

Aunque muchos asumen que la vida de los artistas de la música tropical y popular es de fiesta y excesos, es llamativo que la esposa de López diga que no se separaron y que solo tuvieron dos hijos en tantos años de unión. Pero ella misma dio a conocer que el cantante tenía once hijos en total, los otros nueve extramatrimoniales.

Esposa de Pastor López contó detalles de su historia con el artista

Sin mala intención y con sinceridad, lejos de la rabia, Ovalle aceptó lo que vivió con el hombre que acompañó tantas fiestas decembrinas de los colombianos: “Era mujeriego, no voy a negarlo y tuvo once hijos. Conmigo tuvo dos, del matrimonio hay dos hijos. Pero nunca nos divorciamos, nunca nos separamos”. Hasta dijo cómo arreglaban las cosas: “Me ponía brava y después nos reconciliábamos, me llevaba a pasear”.

Y con risa, la esposa de Pastor López contó la forma en la que él justificaba sus pecados: “Él siempre decía, aunque yo nunca dije eso, pero él contaba que yo le decía: ­–Pégame cacho, pero no me dejes–”.

Y más allá de esa anécdota, Marta Ovalle aceptó que perdonaba infidelidades y otro tipo de hechos, que no van con la vida de una pareja estable:

“Los celos son malos consejeros, yo lo supe manejar muy bien y sabía a lo que me enfrentaba, por la carrera que él tenía. Yo no me podía poner con cómicas y decir que no se tome fotos con una mujer”

Pero la mujer decía que él compartía tiempo con ella y sus hijos, olvidando las ocupaciones y aspectos externos a la familia: “Él sabía cómo manejar la situación, porque después de sus viajes y sus giras, llegaba a la casa y decía: –Mija, alístate, alista a los muchachos y nos vamos de viaje–. Se olvidaba del celular, del teléfono, no había entrevistas ni llamadas. Él se dedicaba a nosotros”.

Según el testimonio, la pareja se conoció un 2 de mayo de 1981 y solo la muerte pudo separarlos, pero parece que la entrevista ocurrió el pasado 12 de abril porque se quebró al hablar de la fecha: “Tratar de llevar la vida así es muy difícil y hoy es un día muy fuerte para mí, porque cumpliría 41 años de casada con Pastor. Él me mandaba un ramo de flores, todos los 12 [de abril], son cosas y él era muy detallista conmigo, me compraba todo”.

Estas palabras pueden tener varias lecturas, así como algunos consideran que no es normal aceptar esta situación, la propia Marta Ovalle fue la que decidió mantener su familia con Pastor López y no hacía reparos en que tuviera otros hijos o que fuera infiel.