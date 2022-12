El intérprete de vallenato decidió hacer un homenaje al cantautor venezolano, naturalizado colombiano, con una de las canciones que representa el sentimiento de la nostalgia durante las navidades.

(Vea también: Amigo de Diomedes Díaz dijo que se le apareció en un sueño y revelará número del chance)

“La motivación principal era hacer una canción que sepa a diciembre, a esta temporada que es la más esperada por mucha gente en todo el mundo. Porque muchas personas convergen en un mismo punto: la alegría, la emoción, y también la nostalgia. Quisimos hacer una canción que llevara en su ADN todos estos ingredientes”, dijo Pérez en una entrevista para Efe.

Para ‘Rafa’ Pérez, ‘El hijo ausente’ mezcla una serie de elementos que la convierte en uno de los clásicos de estas fechas. “Representa la nostalgia y la tristeza, pero a la vez las ganas de bailar y una alegría cuando puedes estar con tus seres queridos en esta época”, señaló el artista.

Para esta versión, el cantante conservó los arreglos originales.”Solamente incluimos algunos instrumentos nuevos, unas guitarras eléctricas. Incluimos un arreglo de cumbia que sabe mucho a Colombia y a América Latina. También acordeón para identificar nuestra música vallenata, que es el género principal que yo interpreto”, apuntó Pérez.

Para el cantante fue una gran satisfacción hacer una nueva interpretación de una pieza de Pastor López, reconocido en Latinoamérica por interpretar diversos géneros.

Lee También

Este tema forma parte de una programación de Amazon Music para la época navideña que también incluye la nueva interpretación de Manuel Turizo de ‘All I Want For Christmas Is You’, de Mariah Carey; la versión de Lola Flores de ‘La Marimorena’, de Demarco Flamenco, y la canción ‘En lo alto Gloria’, por Majo y Dan y Alex Zurdo, entre otras.