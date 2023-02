En medio de la llegada de una nueva integrante a ‘La red’, ese programa de entretenimiento destapó la dura situación que vive la hija del recordado artista venezolano Pastor López.

Yaykely López, que hace dos años contó en ese mismo magacín cómo fue víctima de un abuso en Venezuela cuando era adolescente, ahora se abrió acerca de una complicada realidad personal que pasa.

Lejos de los problemas que hubo después de la muerte de su padre en 2019, la joven explicó cómo vive algunos graves inconvenientes de salud y una frustración adicional que la entristece.

Yaykely López explicó en ‘La red’ que el año pasado le diagnosticaron cáncer en ambos senos y debe someterse, además del tratamiento de quimioterapia, a una mastectomía. Además, por prevención le deben retirar la matriz luego de que le hallaron quistes malignos.

“He llegado a sentir que si no serví para dar vida pues me retiro de la música, tampoco voy a servir para cantar, pero eso es algo que tengo que aceptar. Es una realidad y así como estaba no es un estilo de vida para nadie”, afirmó.