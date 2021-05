green

La pareja de Lionel Messi es la madre de los tres hijos del jugador: Thiago, Mateo y Ciro. El futbolista Lucas Scaglia, que es su primo, la presentó con el ’10’ del Barcelona cuando ella y su actual esposo eran niños, cuenta el sitio web Letrade.

Desde allí, la hija de José Rocuzzo y Patricia Blanco y hermana de Carla y Paula tuvo una amistad con el máximo goleador en la historia de Argentina, cuya carrera se iba proyectando en España.

Según publica la revista Hola, la muerte de una amiga de Antonella permitió que Messi se acercara a quien es su actual esposa, debido al apoyo que le dio el futbolista que en esa época tenía 17 años (en 2005) y estaba de visita en Argentina.

Fue hasta 2007 cuando ella le contó a su familia del noviazgo a distancia con Messi, mientras que el futbolista reveló, en 2009, que tenía la relación que se ha mantenido hasta ahora.

¿Qué confesión hizo Lionel Messi sobre Antonella Rocuzzo?

Una entrevista con el diario Olé permitió conocer un detalle muy personal acerca de la vida de la pareja, pues a la pregunta de la elección de la ropa que usa hizo una confesión muy íntima.

“Me elige mucho Antonella también, yo no soy mucho de eso. No tengo nada especial. Es todo como va viniendo. Es casual”, reconoció acerca de la vida con su esposa en el hogar.

Su matrimonio fue el 30 de junio de 2017 en Rosario (Argentina), con 260 invitados en un hotel de lujo, de acuerdo a detalles que presentó el diario español As, que añadió que el dinero de los regalos de bodas fueron dirigidos a la ONG Techo.

Así se ve la familia y la pareja en imágenes publicadas en Instagram de Lionel Messi:

La estatura de Antonella Rocuzzo

La pareja de Lionel Messi mide 1.57 metros, según Le Trade. La contextura de esta argentina le permitió practicar gimnasia deportiva en el Club Gimnasia y Esgrima hasta que fue adolescente, de acuerdo con datos de la Revista Hola.

Esa misma publicación advierte que en esa época le decía con cariño “Negra” y que comenzó estudios de Odontología en la Universidad Nacional de Rosario, luego de Comunicación Social y finalmente de Nutrición.

Así luce en la actualidad Antonella Rocuzzo en fotos que comparte en su Instagram:

La fortuna de Antonella Rocuzzo

De acuerdo con los datos de Celebrity Networth, el patrimonio bruto de la esposa de Lionel Messi, nacida en la ciudad de Rosario, es de 20 millones de dólares, unos 74.160 millones de pesos.

Es importante mencionar que los padres de Antonella son dueños de una cadena de supermercados en Rosario y, según la revista Vanity Fair, advierte que ella y sus hermana son una especie de ‘Kardashian argentinas’.