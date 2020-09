green

“OMG [Oh, my God u oh, por Dios]”, fue el mensaje que escribió la actriz de videos para adultos y parecería un comentario normal, si no le hubiera puesto unos emoticones de llamas y no se supiera el picante que ella suele ponerle a las cosas.

Y es que justo la primera toma de la publicación de ‘la Toti’ se ha prestado para comentarios como ese y otros de doble sentido, por la manera en que sostiene el banano y se lo está comiendo. Al tiempo, tampoco faltó el usuario que dijo que todo se trataba de un montaje.

No obstante, la artista, que hace parte del grupo de celebridades que han sufrido de timidez, ha hecho caso omiso a esos mensajes y lo único que ha expresado sobre las imágenes que compartió es lo que puso en la descripción: “¡¡Cuando te gusta picar!! 🤣🤣☺️☺️🍩🍿🍪🍫🌭🍌”.

De ahí que haya otros de sus seguidores que no se enfocaron en el banano, sino en la forma en que ella come y come y “no engorda”. Algunos más, se pusieron fue a destacar la belleza de Sofía.

Este es el carrusel con las imágenes que compartió la famosa y donde causó curiosidad sobre todo la primera foto. Luego, aparecen el comentario de Esperanza Gómez y otros que le han escrito sus seguidores en la publicación:

Ver esta publicación en Instagram When u like to snack !!🤣🤣☺️☺️🍩🍿🍪🍫🌭🍌 Una publicación compartida de Sofia Vergara (@sofiavergara) el 20 Sep, 2020 a las 9:29 PDT