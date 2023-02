Una despedida en Noticias Caracol provocó que Érika Zapata terminara en medio de una confusión, que para algunos supuso la salida de la popular comunicadora de ese informativo.

La situación que llevó a la confusión acerca de la periodista del mencionado noticiero arrancó luego de que ella apareció nostálgica por la salida de su compañero Carlos Pérez en esa empresa.

La comunicadora, a pesar de la salida del camarógrafo, ha mantenido su sentido del humor con el resto de colegas y, en esta ocasión, decidió hacer una aclaración para evitar mayores enredos.

La corresponsal de Antioquia para el informativo de Caracol Televisión acudió a su cuenta personal de Twitter para dar una parte de tranquilidad a sus seguidores acerca de su continuidad.

“Necesito aclarar esto. Yo no me he ido ni me voy a ir de Caracol. Mi camarógrafo fue quien tomó otros rumbos”, explicó la comunicadora en la primera parte de su mensaje.

Después de esa determinación de Carlos Pérez, a quien ella calificó antes como uno de sus grandes amigos, la periodista explicó que “algunos medios han utilizado la situación de manera sensacionalista para decir que me sacaron y ganar comentarios, seguidores y me gusta”.

Precisamente, para dejar claridad acerca de su vínculo con Noticias Caracol, concluyó con la realidad sobre cómo se siente como parte dentro de la mencionada empresa: “Estoy feliz en mi trabajo”, advirtió.

Esta fue la publicación con la que la antioqueña salió al paso de los rumores que pudieron surgir en medio de la determinación del colega que la acompañaba en sus reportes.

Necesito aclarar esto. Yo no me he ido ni me voy a ir de Caracol. Mi camarógrafo fue quien tomó otros rumbos. Algunos medios han utilizado la situación de manera sensacionalista para decir que me sacaron y ganar comentarios, seguidores y me gusta. ESTOY FELIZ EN MI TRABAJO.

