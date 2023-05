Todas las noches, en el ‘Desafío’ de Caracol Televisión, se viven momentos tensionantes entre los participantes, no solo por las diferentes pruebas a las que se tienen que enfrentar, sino también, por la convivencia.

El más reciente capítulo comenzó con Gamma, desde playa baja, haciendo un repaso sobre el desempeño que han tenido como equipo durante la competencia.

En Alpha hablaron sobre el ‘Desafío‘ a muerte al que se tienen que enfrentar algunas de las participantes del equipo.

En Beta, continuaron hablando de Sara, su compañera, a quien le reclamaron en el capítulo anterior por su bajo rendimiento en las pruebas.

Como en todos los capítulos, Andrea Serna apareció en las pantallas para dar las nuevas noticias, entre ellas, explicó en qué consistía el castigo para el equipo que no ganara la prueba.

Tres hombres y una mujer de cada equipo se enfrentaron en una prueba por relevos en el ‘box arcoíris’. Al final, Alpha y Gamma estuvieron muy reñidos. Sin embargo, el equipo azul se quedó con el premio. Aunque el equipo naranja no ganó la prueba, sí obtuvo el título del ‘Mejor equipo del ciclo’.

El equipo azul escogió a Gamma para entregarle el chaleco de sentencia, específicamente para Guajira, quien lo recibió con mucha sorpresa. Entre lágrimas, confesó que tenía mucho miedo.

“Mi tiran como si no hubieran más participantes, como si a la gente le incomodara que yo estuviera acá, como si no quisieran verme y eso me frustra un montón… Estoy acá en mi segunda oportunidad. No pensé que fuera llegar acá el chaleco, yo primero fui Beta”, dijo la participante.