Alpha, Beta y Gamma enfrentaron una nueva prueba de contacto para disputarse el ‘Desafío de sentencia, premio y castigo’ en el ‘reality‘ de Caracol. Allí tuvieron que hacer relevos y pasar por varios obstáculos que pusieron a prueba sus habilidades.

(Le puede interesar: ‘Valkyria’ exaltó pedido especial por concursante del ‘Desafío’; la recomendó desde antes)

El equipo ganador fue Beta y aunque tendrán que tomar decisiones, eso no fue lo que más llamó la atención, sino una historia que contó Mateus, integrante del equipo Gamma antes de empezar la prueba.

En conversación con ‘Kaboom’, el participante Mateus le contó a su compañero el significado de un tatuaje que se hizo hace un tiempo. El tatuaje que se hizo en el pecho, dijo que era en referencia a un episodio de su vida en el que prometió no volverle a fallar a su mamá.

View this post on Instagram A post shared by Mateus Desafío the box (@the_david_mateus) “Esa fecha que tienes ahí ¿Qué quiere decir?” preguntó ‘Kaboom’, a lo que Mateus respondió: “Es una fecha. Eso fue el 5 de diciembre de 2018” empezó contando.

(Lea también: Pillan a ex ‘Survivor’ y ‘Desafío’ “muy acaramelada” con famoso cantante (no es su novio))

Después narró lo sucedido: “Yo estaba haciendo videos para YouTube. Mi video iba a ser algo muy loco, entonces la idea era colarnos en Transmilenio y hacer que la policía nos persiguiera. Era muy loco”, dijo mientras lanzó un par de carcajadas.

Luego una de sus compañeras se sumó a la conversación diciendo que su idea era huir de la policía haciendo ‘parkour’, una técnica que consiste básicamente en desplazarse de un punto a otro superando todo tipo de dificultades y obstáculos saltándolos.

Sin embargo, la idea para el concursante no salió como él quería “todo salió de control porque la gente empezó a gritar ‘ladrón, ladrón’, entonces yo salí corriendo y la gente al final me agarró y me pegaron duro; yo me acuerdo de eso”.

View this post on Instagram A post shared by Caracol Televisión (@caracoltv)

Lee También

En su relató contó que llegó la policía y Mateus fue esposado “después llamaron a mi mamá, mi mamá llegó llorando y pues claro, verme a mi golpeado cuando ella ya perdió una hija fue duro. Entonces, después de eso nos tocó llamar a mi hermano mayor para que él les explicara que yo hacía ‘parkour’ y todo”.

El participante aseguró que se había tatuado esa fecha porque se prometió que nunca iba a hacer llorar a su mamá de nuevo. Cabe destacar que, el integrante del equipo Gamma también había revelado otros detalles de su vida personal en una entrevista con ‘La red’.

Al ser cuestionado por su padre, el joven dijo “no sé dónde se metió ese cucho, no fue capaz de responder, pero el nombre que me puse acá [en el ‘Desafío’] fue para honrarlo. Como para que vea esto y sepa que lo necesité, pero llegué lejos sin él”.

Dijo que la persona más importante en su vida era su madre y que es su heroína: “Mi mamá era aseadora. Éramos tres hermanas y yo, una murió de cáncer y a mi madre le dio durísimo perder una hija, pero nunca se rindió, es mi heroína”.