La empresaria Daneidy Barrera Rojas compartió a través de sus redes sociales que su hija Dafne la inspiró a quedar embarazada por segunda vez. Además, esto se debe a que los productores de la segunda temporada de ‘La casa de los famosos Colombia’ no la tuvieron en cuenta para estar en el programa.

Su mensaje fue enviado a los seguidores, en una dinámica de preguntas y respuestas, en la que resolvió la duda de las personas que tuvieron la curiosidad de la planeación de su segundo embarazo.

“Yo pensé que me iban a llamar a payasear en el ‘reality’, pero no, amiga, yo creo que lo mío es la maternidad, me voy a dar la oportunidad de ser mamá por segunda vez, apenas me recupere… Ya muy pronto yo me recupero de todo esto de las cirugías y me doy otra oportunidad de ser mamá”, comentó.