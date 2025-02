Después de pasar 15 días en la cárcel El Buen Pastor y dos en el búnker de la Fiscalía, la creadora de contenido Daneidy Barrera Rojas, conocida como ‘Epa Colombia‘, concedió una entrevista a Johana Bahamón, directora de la Fundación Acción Interna, donde habló sobre su proceso en prisión, su fe y el apoyo incondicional de su familia.

Durante la conversación, Bahamón destacó la gran cantidad de mensajes de apoyo que ha recibido la ‘influenciadora’ desde su captura, ocurrida el 27 de enero de 2025, cuando fue detenida por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) a la salida de una de sus peluquerías. Su captura se produjo luego de que la justicia ratificara la condena de cinco años y dos meses de prisión por los delitos de daño en bien público e incitación al terrorismo, debido a los actos vandálicos que protagonizó durante las protestas del 2019.

Uno de los momentos más emotivos de la conversación fue cuando ‘Epa Colombia’ recordó a su madre, Martha Rojas, como un pilar fundamental en su vida, agradeciéndole por enseñarle a orar y mantener su fe en Dios, lo que, según ella, ha sido clave para afrontar este difícil momento.

“¿Siempre has sido tan devota de Dios?”, le preguntó Bahamón. A lo que Daneidy respondió con firmeza: “Sí, desde pequeña mi mamá me llevaba a la iglesia y me enseñó a orar. Dios me ha escuchado.”