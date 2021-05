green

Muchos ‘influencers’ colombianos asumieron un rol activo desde que inició el paro nacional y usaron sus redes sociales para mostrar de qué manera se sumaron a las marchas en diferentes puntos del país y replicar muchas de las denuncias ciudadanas que se conocieron durante los últimos días.

Ese no fue el caso de ‘Epa Colombia‘ y por eso muchos de sus seguidores le preguntaron por qué no salió a marchar. Tal fue la cantidad de comentarios que recibió sobre ese tema que la bogotana decidió pronunciarse al respecto y aclarar cuál es su postura.

La ahora empresaria aseguró que para ella prima el hecho de que sus salones de belleza y la venta de sus keratinas no se detenga, porque de eso dependen sus empleados. “Yo tengo que salir a vender todos los días. Yo no puedo parar. Yo tengo 300 empleados. Y yo vivo por esas personas. Yo tengo que darles el sustento de sus familias. Yo no puedo parar. Uno tiene que trabajar. Porque un hombre no te va a ayudar, el Gobierno tampoco te va a ayudar. Si tú no sales adelante, es porque no quieres. Tú tienes que esforzarte“, manifestó la ‘influencer’.

Las palabras de ‘Epa’ desataron toda una polémica en redes sociales y la convirtieron en tendencia nacional. A muchas personas les pareció que la postura de la bogotana era similar a la de muchos detractores de las manifestaciones que sostienen: ‘Yo no paro, yo produzco’. Unos fueron más allá y consideraron que el hecho de estar muy bien económicamente hizo que la bogotana ‘perdiera’ cierta empatía con las causas sociales promovidas con las protestas.

A algunos usuarios no les gustó mucho esa expresión que usó la empresaria de “si tú no sales adelante, es porque no quieres”, y acotaron que en un país como Colombia son pocas las oportunidades que tienen muchos trabajadores.

Sin embargo, la bogotana también fue defendida por muchas personas que no vieron en su explicación una postura arrogante frente al paro nacional. De igual manera, personas que no apoyan las protestas replicaron las palabras de la ‘influenciadora’ y la felicitaron por su postura.

Este es el video que muestra las polémicas declaraciones de ‘Epa Colombia’ sobre por qué no marcha: