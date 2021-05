“Todas en contra mía”: Yina Calderón, sobre supuesta rivalidad con ‘Epa Colombia

green

La exprotagonista de novela recurrió a la dinámica de preguntas en su cuenta de Instagram para responder a las inquietudes de sus seguidores, sobre las últimas polémicas que ha suscitado en redes sociales.

Precisamente uno de sus seguidores le preguntó sobre su supuesta rivalidad con ‘Epa Colombia’: “¿Por qué [Epa] le tira tanto?”, le dijeron a Yina en el juego de ‘Hazme una pregunta’.

La vendedora de fajas no dudó en responder que le sorprendía mucho la actitud de ‘Epa Colombia’, pues ella nunca ha hablado mal de ella. De hecho, la ha apoyado con su negocio de keratinas.

“Eso mismo digo, ¿por qué todas me tiran a mí? y yo no me meto con ninguna. ¿por qué tengo que ser yo el centro de atención?”, expresó en las historias de su Instagram.

Asismismo, Calderón aprovechó para enviarle un abrazo a ‘Epa Colombia’ a raíz de la pregunta que le hizo en fanático.

Yina Calderón ha estado en el ojo del huracán en los últimos meses, pues Manuela Gómez la acusó de quedarse con una barbies luego de un negocio fallido. Además le habrían filtrado un video íntimo con su pareja.

