green

“Me duele un poco en el corazón que haya gente que piense que yo estoy utilizando esto como una estrategia de mercadeo, para venderles algún tipo de producto, cuando no es así. Para mí, esta es una situación superdifícil y los temas de desórdenes alimenticios, o cualquier otro tipo de trastornos, para mí es un tema que me toca mucho porque lo estoy viviendo en este momento”, dijo la influenciadora, y añadió:

“Yo no tengo porqué demostrarles mis síntomas. Yo no tenía porqué llevar la cámara a mis sesiones de terapia, para demostrarles que sí estoy pasando por una situación. Porque es que yo lo sé, ¡y con eso es suficiente!”.

En su nueva grabación, publicada a comienzos de este mes, la joven también volvió a reiterar que actualmente está en Bogotá, en un “tratamiento intensivo” para sanarse en aspectos como la depresión y los desórdenes alimenticios que en agosto dijo tener, aunque los padece desde antes pero estaba “en negación”.

Asimismo, ‘Pautips’ se refirió al hecho de por qué salió a contar su situación y no la mantuvo oculta, pese a que con “la polémica” que se armó hasta las marcas con las que trabaja “se preocuparon un montón”… pero sobre ese rollo dijo que no hablará ahora, sino más adelante.

“Estoy hablando porque sé que al ser influenciadora tengo una responsabilidad con mi audiencia y tengo que ser coherente con lo que ellos ven y lo que soy en realidad. Fácilmente, pude haber seguido mucho tiempo: un día en mis enfermedades, maquillarme y estar grabando aquí perfectamente. Pero para mí fue mucho más responsable y honesto contarles la situación que estoy viviendo, porque puede ser que una o dos personas estén pasando por la misma situación y, al escuchar que yo lo estoy viviendo, vayan y busquen ayuda; ¡con eso es suficiente!”, expresó.

Todas estas declaraciones se pueden oír en el siguiente video que la ‘youtuber’ subió a su canal, y lleva más de un millón 900 mil reproducciones. Lo de la aclaración sobre la estrategia lo mencionó en dos partes, desde el minuto 2:02 y en el 8:25.