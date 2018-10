“A sus altezas reales el duque y la duquesa de Sussex les complace anunciar que la duquesa de Sussex espera un bebé para la primavera de 2019”, afirmó.

“Sus altezas reales aprecian el apoyo que han recibido de personas en todo el mundo desde su boda en mayo y están encantados de compartir esta feliz noticia con el público”, agregó el palacio, encargado de la comunicación del príncipe Enrique y de su hermano, el príncipe Guillermo.

Enrique, de 34 años, y Meghan, de 37, se dieron el sí el 19 de mayo en la capilla de San Jorge del Castillo de Windsor en una ceremonia seguida por millones de telespectadores en todo el planeta.

El lunes viajaron a Sídney en el marco de una gira de 16 días por el Pacífico, su primer gran viaje al extranjero desde que se casaron. Además de Australia, la pareja visitará Fiyi, Tonga y Nueva Zelanda.

Cuando la pareja aterrizó en Sídney el lunes por la mañana ya se especulaba en el país sobre la posibilidad de que Meghan esperase un bebé, porque llegó vestida de negro y se tapaba parcialmente la barriga con dos carpetas de color morado.

“¿Está la duquesa de Sussex ocultando un secreto real?”, llegó a preguntarse el Daily Telegraph.

Tras un primer día de descanso después de un muy largo viaje, la pareja mantendrá sus primeros compromisos públicos el martes, empezando con una ceremonia de bienvenida cerca del icónico puente de la bahía de Sídney.

Their Royal Highnesses The Duke and Duchess of Sussex are very pleased to announce that The Duchess of Sussex is expecting a baby in the Spring of 2019. pic.twitter.com/Ut9C0RagLk

— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) October 15, 2018