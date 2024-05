El actor Elijah Wood interpretó a Frodo en la trilogía cinematográfica de ‘El señor de los anillos’, cintas dirigidas por Peter Jackson y estrenadas entre 2001 y 2003. Ahora, se anunció que el actor será uno de los invitados a la Comic Con Colombia de este año, según indicaron los organizadores del evento. Wood se suma a los demás invitados ya anunciados, entre ellos: Tom Welling, quien interpretó a Clark Kent/Supermán en la serie ‘Smallville’, y la actriz de doblaje Patricia Azan, que ha dado su voz a personajes como Cartman en ‘South Park’ y Vicky en ‘Los Padrinos Mágicos’.

Otros invitados son: Steven John Ward, actor y director de casting, conocido por interpretar a Dracule Mihawk, el espadachín más fuerte del mundo, en el live action de ‘One Piece’; y la actriz de voz Isabel Martiñón, quien interpreta a personajes como Naruto Uzumaki, Ben 10 en la primera serie animada y Dee Dee en ‘El Laboratorio de Dexter’.

“Directamente desde la Tierra Media, llega a Comic Con Colombia Elijah Wood, quien protagonizó la saga de películas ‘El Señor de los Anillos’ (The Lord of the Rings), interpretando a Frodo Baggins, basada en la obra maestra del escritor J. R.R. Tolkien”, se lee en un comunicado de los organizadores. Que además agrega el anuncio próximo de más invitados especiales.