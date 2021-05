La también actriz se ha pronunciado en varias oportunidades en la red social para mostrarse en contra de la reforma tributaria que ahora, por orden de Iván Duque al ministro Carrasquilla, tendrá algunos ajustes.

Cumpliéndose 4 días de manifestaciones en el país y justo en el marco de la celebración de los trabajadores, la bailarina aprovechó para exponer su opinión respecto de las condiciones en que viven los colombianos.

Elianis Garrido, que fue víctima de cruel broma en un programa, aseguró que en Colombia la clase obrera no recibe las garantías necesarias y tampoco hay apoyo para los pequeños empresarios.

“Un gobierno que no garantiza la salud ni las pensiones de quienes trabajan toda la vida, no celebra ningún Día del trabajo“, aseveró la actriz.

Aquí, el trino que dejó la abogada titulada en la red social:

Un país que no le da garantías a su clase obrera, a sus trabajadores honrados , que no apoya a los pequeños empresarios , un gobierno que no garantiza la salud ni las pensiones de quienes trabajan toda la vida , no celebra ningún Día del trabajo .

