green

Lo primero que relató la Señorita Colombia 2006 fue que todo comenzó hace alrededor de cuatro meses cuando Valentina, su hija de dos años, empezó a estar “muy extraña, irritable e inquieta”.

Además, la niña “no dormía bien” e incluso estando en los brazos de su mamá “pegaba saltos” y estaba “intranquila”. “Ella siempre tenía buena actitud, pero yo le veía la carita cansada. […] Estaba cansadita”, explicó la celebridad colombiana.

Pero lo que lo que hizo que la ex Miss Colombia llevara a su heredera al médico fue un “pujo raro”. Entonces, a Valentina Silva Roca la vio desde el pediatra hasta el gastropediatra; también estuvo en urgencias de dos clínicas; le hicieron varios exámenes, entre ellos unos TAC de pulmón y de estómago, para descartar si era algún problema del colon, con la alimentación o respiratorio; pero nada, desde lo médico, les daba una pista a sus papás de qué podía tener la niña, recordó Eileen.

Al final, fue la mamá de la exreina quien dio con lo que le había pasado a la pequeña, de acuerdo con el relato de la famosa (que recientemente también tuvo problemas por un millonario robo), en el que, por su caso, les envió un mensaje a otros padres para que cuiden a sus hijos de las malas energías y los invitó a orar.

“Mi mamá que es médica, otorrinolaringóloga, maneja todo este tema de respiración y me dice: ‘Hija, ¿no será ‘mal de ojo’? Y yo: ‘¿‘Mal de ojo’? Qué es eso? Pero… ¿por qué mal de ojo? ¿Quién le va a hacer ‘mal de ojo’ a mi hija?”, narró la también actriz, mientras explicaba que eso se da no solo por “la envidia” y porque “tu felicidad no es la de otros”, sino por “la energía, la vibra” que puede haber en los hogares, y decía cómo hizo para que su niña mejorara:

“Comencé a hacerle la Sangre de Cristo, el rosario, a orarle con agua bendita… Todas las noches le estoy orando todo el tiempo. Desde el primer día mi hija durmió perfecto y fue maravilloso. […] Ya no se queja, no llora [cuando duerme]”.

La historia completa de Eileen Roca se puede escuchar en el siguiente video que ella compartió en su cuenta de Facebook, y donde también mostró algunas imágenes de su hija con los mencionados síntomas y la forma en que la curó del ‘mal de ojo’: