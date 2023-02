La veterana, que ganó en la primera edición de ‘La voz senior’, manifestó hace varias semanas que no sentía bien física ni anímicamente para seguir en el programa de talento, pero sus compañeros la motivaron a continuar.

Sin embargo, la mujer, de 73 años, pasó un mal rato al equivocarse en su más reciente ‘show’, hecho que la desestabilizó emocionalmente.

“Lo siento”, dijo María Nelfi en plena tarima, en un momento en el que no pudo contener el llanto ante la sorpresa de Gusi, Marbelle, Santiago Cruz y su propia mentora. A pesar de la situación y de la evidente vergüenza de la cantante, recibió consuelo de los expertos.

“Lo que pasó ahí es un traspiés que todos tenemos”, aseguró Santiago Cruz. Por su parte, Maía decidió que María Nelfi era la elegida para cantar con ella y quedar como protegida para que no la sacaran los demás mentores, resultando eliminado ‘El tenor del rock’.

Maía llegó al campamento buscando a María Nelfi para ensayar el tema que cantarían juntas próximamente, pero, para su sorpresa, encontró a la mujer completamente afligida y con una decisión clara: irse de la competencia.

“No puedo más, me marcó mucho el fracaso en el set y eso me tiene enferma porque en tantos años de trabajo nunca lo he hecho. Me quiero retirar porque el miedo de volver a fracasar lo tengo pendiente, pero no quiero defraudarte”, le expresó la anciana a la artista en medio del llanto.