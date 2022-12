Uno de los participantes que más asombró a los jurados del programa musical fue el barranquillero, quien se coronó como el ganador de ‘A otro nivel’ 2017. Desde su primera aparición, dejó con la boca abierta a los jueces, quienes siempre mostraron su deseo de tenerlo en sus equipos.

(Vea también: Maía estaba muy mal de salud en ‘La descarga’: contó lo que no se ve en televisión)

Finalmente, la cantante Maía fue quien logró sumarlo a su grupo, por lo que en la nueva fase de la competencia tenía que cantar a dúo con él.

En la conversación que tuvieron ambos artistas antes de empezar sus ensayos, el barranquillero abrió su corazón y le contó una situación que muy pocos conocían, pues llegó a un punto en el que quería dejar a un lado su carrera musical. No obstante, una promesa que le hizo a su hija lo obligó a seguir adelante.

—Yo te vi en ‘A otro nivel’ y ahora en ‘La descarga’ y siento que algo cambió ¿puedo saber qué pasó?— le preguntó Maía.

—Sí. Cuando yo gané ese ‘reality’ fue una oportunidad muy grande para mi vida. Lamentablemente llegaron personas que quisieron apagar mi voz. Yo me iba a retirar de esto y no quería seguir cantando— admitió Santrich.

En ese momento, la voz del participante se quebró y explicó que lo único que pudo hacerlo cambiar de opinión fue su pequeña hija de 2 años.

“Yo estoy aquí por una promesa que le hice a mi hija. Tenía 2 años y medio y en medio de mi depresión, en mi cuarto, me dio por contarle mis problemas. Yo decía: ‘Ella no me va a entender’. Le dije mi problema y ella me miró a los ojos y me dijo: ‘Papi, canta’, eso fue lo único que me dijo y por eso estoy aquí. La única que me sacó de esto fue mi hija”, explicó.