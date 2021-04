green

El equipo Alpha, que en un momento dado iba segundo, dilapidó una corta ventaja y terminó perdiendo todas sus comodidades en su casa en la competencia de este lunes en el Desafío The Box, de Caracol Televisión.

Sin embargo, lo que más pareció quebrarse fue la convivencia, pues casi todos le atribuyeron a ‘Juanda’ el haber perdido la prueba. El participante antioqueño, que ya había sido confrontado por sus compañeros en otras oportunidades, volvió a ser objeto de críticas al interior del grupo violeta, pero esta vez de una forma más dura que nunca.

El primero en confrontarlo fue el capitán, ‘Olímpico’, que en la previa ya había sido confrontado por ‘Gago’, capitán de Gamma, por aparente falta de liderazgo. “Eres una buena persona, buen amigo, buen compañero, pero competitivamente decepcionante. En cada una de las competencias que has ido no te has mostrado, no has dado resultados“, le reprochó.

“En esta prueba nos perjudicaste, mira cómo estamos. Nos perjudicaste, tenías la ventaja del mundo. Piensa, analiza y di, ‘qué hago aquí, ¿sí merezco estar aquí?’. Como un amigo te lo puedo decir. No estás demostrando”, agregó, aunque la ventaja de la que habló no fue tan palpable en la prueba, y la otra que realmente perdió tiempo fue ‘Tiffi’, a la que esta vez no le dijeron nada.

Sin embargo, el que fue más duro con él fue ‘Mono’: “Muy malo, muy malo, malo. Hueco. Pasó de ser un hueco a ser un cráter. A lo bien no ha dado nada. Ya uno se cansa de esperar algo bueno, un resultado. Ya decepcionante”, sentenció el tolimense.

“Estás quedando mal ante Colombia, ante el mundo“, agregó el capitán, mientras le echaban en cara la falta que les harían las camas con el frío que hacía en las noches. Recién entonces fue que Juan David atinó a reaccionar: “Yo tengo claro eso. Por eso les dije a los de omega que me sentenciaran. Si me llego a ir pues bien, y si no pues a seguirle dando, seguirle metiendo”, dijo.

Ahí intervino ‘CJ’: “No me gusta que tengamos esa actitud de decirle a los otros equipos senténcienme porque me sentí mal en esa prueba”, contestó. “Preferible decirle a producción no, renuncio”, añadió ‘Mono’. ‘Lau’ le recordó la salida de ‘Razza’, uno de los eliminados más carismáticos: “Si no quieres estar acá, por ejemplo un ‘Razza’ mira cómo lo enfrentó, cómo lo lloró, cómo quiso”, dijo, pero ‘Juanda’ negó que quisiera irse: “Si digo que me sentencien es para competir, y si soy malo me iré“, comentó.

Paola, la participante más nueva del equipo, dio una opinión más objetva, e incluso le apuntó al capitán: “Aquí tienen un problema, y es una presión muy grande de pronto de tener a ‘Olímpico’ porque tenemos un muy buen competidor y tal vez ese pensamiento hace que se bloqueen mentalmente”, opinó.

Pero ‘Mono’ no se quedó ahí, y siguió con sus ataques: “Juan, ¿cuántos años tiene papi? Perdóneme la pregunta, pero debemos ser conscientes de que no estamos hablando con ningún culicagado”.

Al final del capítulo, ‘Juanda’ le habló a Paola sobre lo que sentía: “Quería tu opinión. No sé si renunciar, que es lo que todos quieren“, reconoció. “Sé y soy consciente de que le estoy dando una carga al equipo, y que por mí no hemos ganado muchas veces. A lo que voy es que yo no salgo al juego como que no voy a dar mi 100 %. Simplemente pues ellos son físicamente mucho mejores que yo”, se sinceró.

Ella, que cuando estaba en el equipo Omega varias veces estuvo por tirar la toalla de manera parecida, aunque diciendo que era porque no soportaba estar sin comida, lo instó a seguir: “Pienso que es más un bloqueo mental que físico. No te dejes afectar tampoco por lo que te digan”, dijo. “Ni siquiera es por ellos; es por sí mismo. Piensa en tí mismo“, lo animó.

Al público no le parecieron los reproches de Alpha a ‘Juanda’

En redes sociales, varias personas que veían el Desafío no dejaron de manifestar que fue demasiado dura la manera en que los concursantes se dirigieron a su compañero. Unos ni siquiera negaban que su rendimiento no fuera el mejor, pero tampoco les gustó cómo lo encararon por ello:

Juanda no sirve, pero se pasaron, me dolió hasta a mi #DesafioTheBox pic.twitter.com/kcDTC5BNt6 — Nat |🦜 | 🇨🇴 (@alittledreamerc) April 6, 2021

No se ustedes pero a mi juanda me da mucho pesar es como el patito feo #DesafioTheBox pic.twitter.com/1P8wUB8W1o — pupuchurra⁷🇨🇴 (@seojunfy) April 6, 2021

Parce, sinceramente Juanda es malo pero, no era para tanto, ni para ser tan hijueputas. #DesafioTheBox — Lina Caterine (@LinaCaterineee) April 6, 2021

También hubo quien resaltó que de hecho él es uno de los pocos del equipo Alpha que ha reconocido su culpa, aunque ha sido casi siempre compartida:

Venga yo me sentí mal por Juanda, es el único que acepta que la caga. El resto solo crítica y le hecha el agua sucia, cuándo ellos por ejemplo hoy tuvieron bastante culpa. #DesafioTheBox — Lina Caterine (@LinaCaterineee) April 6, 2021

“estás quedando mal frente al mundo, frente a Colombia” mal están quedando ustedes pa, estoy mamada de q se la monten a Juanda, pa saber que Tiffi y CJ también se demoraron un chingo de tiempo, bye. #DesafioTheBox — ًlauri 💗’s hwiyoung (@hwiyoungbom) April 6, 2021

Pero entonces Olímpico hace malas estrategias, CJ no sirve para mucho y Tiffy la lleva cagando desde las dos ultimas pruebas y la culpa es toda de Juanda? #DesafioTheBox — 𝐌𝐄𝐑𝐋𝐎𝐓🤎🇨🇴 (@escritossdevale) April 6, 2021

También valoraron la solidaridad de Paola:

Quiero pensar que fue el hambre, la frustración y la incomodidad hablando, pero luego ves a Juanda que se comportó como un caballero y la conclusión es que todos son unos hptas, menos paola En fin, espero que hagan que Alpha se disculpe públicamente #Desafiothebox — 𝓐 𝓷 𝓭 𝓲 𝓮 (Andrea) (@andieca5) April 6, 2021

Paola es un amor, la única que le esta dando lo que necesita juanda en este momento, ¡Apoyo!#DesafioTheBox — ♡baekhyun’s wife 𐂂 BBH3 (@PaulaMazo_) April 6, 2021

Este fue el regaño de algunos miembros del equipo Alpha que a muchos les pareció excesivo: