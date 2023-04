Andrea Serna y Gabriela Tafur estuvieron recorriendo las instalaciones del periódico costeño y durante el rato hubo tiempo para una pequeña entrevista, espacio de unos 6 minutos donde hablaron de lo que significa para ellas el ‘Desafío’ del Canal Caracol y de una experiencia paranormal que han vivido y escuchado en el set de ‘reality’, uno de los programas de entretenimiento más vistos por los colombianos, según datos de Rating Colombia.

Se trata de una supuesta bruja que ronda en los espacios donde se llevan a cabo las grabaciones de ‘reality’ en la zona boscosa de Tobia, Cundinamarca, entidad del más allá que habrían visto no solo algunos participantes del concurso, sino también el personal de logística que labora en el detrás de cámaras del programa que se emite de lunes a viernes en el horario ‘prime’.

Andrea Serna y Gabriela Tafur dicen cómo han sentido la bruja en ‘El Desafío’

A esa conclusión llegaron tanto Tafur como Serna, luego de aparentemente presenciar ciertas situaciones extrañas en los camerinos del ‘reality’ que ha sido testigo de grandes historias de amor y otras sobrenaturales.

“Creo que tengo una bruja en el camerino. Dentro de lo que se rumora en el ‘Desafío’, se dice que hay una bruja”, reveló la exreina de belleza.

Acto seguido, Andrea Serna, que hace unos días habló sobre ‘Black’, confesó que el personal que vigila la seguridad de los participantes es el que más ha sentido la presencia de la aparente bruja.

Enseguida, relató Gabriela Tafur que en su camerino tiene una vela y que solo dos personas tienen llaves de la puerta de acceso: ella y la señora del aseo.

“Ese día yo no grababa, porque me tocaba ir a ‘muerte’ y a mí me encanta, aunque no aparezca en el capítulo de ‘muerte’. Estaba lloviendo y entré a mi camerino, estaba todo normal y saqué la sombrilla porque estaba lloviendo. Le eché llave”, narró Tafur.

La presentadora que hace poco le respondió a un televidente contó que al rato bajó nuevamente al camerino y al abrir la puerta se percató de algo que la dejó perpleja:

“Abro y la vela estaba prendida”, dijo la presentadora recalcando que la empleada del aseo no trabaja en horario nocturno.

Por último, la presentadora vallecaucana salió corriendo en dirección hacia el carro y le contó su experiencia al conductor. Este le contestó: “Pues claro, no ve que aquí hay una bruja”.

Acá, el relato de Gabriela Tafur y Andrea Serna sobre la bruja que ronda en el ‘Desafío’: